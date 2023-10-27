Эрдоган призвал граждан Турции прийти на митинг в Стамбуле в поддержку Палестины

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан принять участие в предстоящем в субботу в Стамбуле митинге в поддержку Палестины."Приглашаю каждого представителя нашей нации завтра на "Большой палестинский митинг", который мы проведем в аэропорту Ататюрка, чтобы вновь продемонстрировать всему миру солидарность с нашими палестинскими братьями", - написал турецкий лидер в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Турция пригласила лидеров нескольких стран на митинг в поддержку Палестины, который планируется на территории закрытого несколько лет назад аэропорта. Как сообщают местные СМИ, на акцию приглашены главы Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана, Иордании.

По прогнозам властей, в митинге примут участие свыше 1 млн человек. Власти Стамбула в связи с этим внесли коррективы в работу городского транспорта и сделали его бесплатным для жителей мегаполиса, которые будут направляться в сторону бывшего аэропорта. headtopics.com

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