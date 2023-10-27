ХАМАС заявил о бомбардировках Израилем сектора Газа с суши, моря и воздуха

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Палестинская группировка ХАМАС заявила, что сектор Газа подвергся атакам со стороны Израиля с суши, моря и воздуха. Группировка также сообщила об отключении мобильной связи и интернета на территории анклава.

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж. При этом СМИ сообщают, что израильские силы зашли в сектор Газа. В частности, речь идет о перестрелках на севере региона.

Вечером 27 октября представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство начинает наземную операцию в Газе. В секторе Газа прогремели несколько громких взрывов, также работает артиллерия, территория обстреливается танками. Представитель Красного Полумесяца Палестины в свою очередь заявил, что сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. headtopics.com

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