Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Вене

В четвертьфинале теннисного турнира ATP 500 в Вене (Австрия) россиянин Андрей Рублев встречался с представителем Германии Александром Зверевым и одержал победу со счетом 6:1, 6:7, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. Рублев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10 заработанных. В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Янник Синнер (Италия). В полуфинал ранее вышел россиянин Даниил Медведев. Он в своем матче переиграл соотечественника Карена Хачанова и теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев располагается на пятой позиции, набрав 4 765 очков. Зверев 10-й (3 460 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 805 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков, и является лучшим из россиян. headtopics.com

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Вене, обыграв Александра ЗвереваОлимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в ВенеВ четвертьфинале теннисного турнира ATP 500 в Вене (Австрия) россиянин Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Прочитайте больше ⮕

Теннисист Медведев вышел во второй тур турнира в ВенеРоссийский теннисист Даниил Медведев одолел француза Артура Филса в матче первого круга турнира в Вене. Прочитайте больше ⮕

Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в ВенеСегодня, 26 октября, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Италии Маттео Арнальди (46-я ракетка мира) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в ВенеВ матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 46-й ракеткой мира представителем Италии Маттео Арнальди. Прочитайте больше ⮕

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене, одолев Карена ХачановаЧемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является. Прочитайте больше ⮕