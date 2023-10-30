Генассамблея ООН на 10-й Чрезвычайной специальной сессии приняла внесённую группой арабских стран резолюцию с призывом к немедленному перемирию и устойчивому прекращению огня в секторе Газа. Это голосование продемонстрировало, что даже Запад далеко не единодушен в оценке конфликта, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В глазах многих стран Израиль явно перешел границы в своей неизбирательной жестокости в ответе ХАМАСу. 120 стран были „за“ резолюцию, 14 против и 45 — воздержались. В числе тех, кто категорически не поддержал, естественно, Израиль и США», — сказа он.

Парламентарий добавил, что особенно неожиданной была поддержка резолюции со стороны союзников Вашингтона. Так, Франция, Бельгия, Испания, Норвегия и Португалия поддержали внесенный документ, а Великобритания, Германия, Италия, Канада, Финляндия, Греция, Япония, Австралия, Нидерланды, Польша, Швеция воздержались от принятия решения, но и не отклонили его. headtopics.com

«США таким образом оказались почти в изоляции. Характерно в этом смысле заявление Министра социальных прав Испании Ионе Беларры: „После этой адской ночи в Газе у меня есть очень простое, но очень важное послание европейским лидерам. Не делайте нас соучастниками геноцида“. Жёстче всех из лидеров стран-членов НАТО выступил Президент Турции Реджеп Эрдоган», — рассказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что Россия призывает Израиль искать мирное решение и отказаться от стратегии выжженной земли. «Конфликт нужно как можно скорее останавливать, пока в него не будут втянуты новые участники (что становится все более и более реальным). Иначе это путь к Третьей мировой войне», — завершил Слуцкий. headtopics.com

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