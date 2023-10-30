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Украинские войска теряют солдат, бронемашины и гаубицыОколо трех сотен единиц живой силы и боевую технику потеряли за минувшие сутки ВСУ на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе РаботинаЖивая сила механизированной бригады украинских военных разгромлена в районе Работина в Запорожской области. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России. Прочитайте больше ⮕

Экс-разведчик Джонсон: Украина потеряла инициативу, Россия переходит к наступлениюВооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над ситуацией в зоне боевых действий Прочитайте больше ⮕

В Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на времевском направленииВооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 бойцов за сутки на времевском направлении Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что российские военные отразили пять атак ВСУ. По его словам, войска России применили артиллерию и минометы. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных за сутки на Херсонском направленииВС Украины потеряли за сутки до 110 военнослужащих на Херсонском направлении. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: на запорожском направлении ВСУ потеряли Leopard и до 80 военныхВооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard и до 80 военнослужащих ВСУ Прочитайте больше ⮕