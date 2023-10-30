В несколько кликов.

Чтобы подключить способ оплаты через СБП, нужно после формирования корзины в приложении совершить несколько действий.

Сначала в способах оплаты указать «Новый счёт СБП», после этого нажать кнопку «Оформить заказ», указать необходимую информацию и нажать «Далее». Потом в форме оплаты нажать «Оплатить», затем выбрать в появившемся списке удобный банк — после этого вы будете автоматически перенаправлены в приложение банка.

Статья по теме Масштаб шире. Аудитория центров местного сообщества стала больше Далее нужно в приложении банка согласиться на подписку и оплату — после этого вы вернётесь в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ. После сбора заказа на стадии «Фасовка» система спишет требуемую сумму с вашего счёта. headtopics.com

В последующем все эти действия выполнять не придётся, счёт СБП уже зафиксирован в приложении, и достаточно будет просто указать его как способ оплаты. Оцените материал Оставить комментарий (0) курьерская доставкасеть магазинов ПятерочкаСистема быстрых платежей

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