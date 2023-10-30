Париж (ATP). 1-й круг. Шелтон играет с Давидовичем, Хачанов встретится с Перселлом, Сафиуллин – с Мюллером, Маррей поборется с де Минауром

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Шелтон пожаловался на смену мячей между турнирами: «Обычно у меня нет проблем с рукой, но это пятый турнир подряд с новыми мячами» Джокович о том, что Надаль назвал его величайшим: «Горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня»

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КХЛ. «Сибирь» примет «Витязь», «Лада» сыграет с «Адмиралом», московское «Динамо» в гостях у «Сочи»«Лада» сыграет дома с «Адмиралом», московское «Динамо» встретится в гостях с «Сочи». Прочитайте больше ⮕

Сафиуллин сыграет с Мюллером на старте «Мастерса» в ПарижеРоссийский теннисист Роман Сафиуллин, 43-я ракетка мира, пробившийся в основу «Мастерса» в Париже (Франция) через квалификацию, в первом круге турнира встретится с выступающим по уайлд-кард французом Александром Мюллером, 84-й ракеткой мира. Прочитайте больше ⮕

КХЛ. «Авангард» примет минское «Динамо», «Торпедо» в гостях у «Барыса», «Лада» против «Металлурга»«Торпедо» сыграет с «Барысом» в гостях, «Лада» встретится с «Металлургом», Фонбет Чемпионат КХЛ ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о планах президента Путина на неделюНа следующей неделе Владимир Путин встретится с новым составом Общественной палаты Прочитайте больше ⮕

Винисиус и Хави поспорили во время матча. Тренер «Барсы» похлопал игрока «Реала» по лицу«Барселона» играет с «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв). Прочитайте больше ⮕

«Сибирь» пропускает 3+ шайб в 6 последних домашних матчах. «Витязь» продлит тренд за 2.70«Сибирь» встретится с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Прочитайте больше ⮕