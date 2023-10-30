Патриарх Кирилл заявил об отсутствии оправданий тем, кто планировал беспорядки в Махачкале

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Беспорядки в аэропорту Махачкалы являются попыткой посеять рознь между мусульманами и иудеями России, и тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан из Израиля, нет моральных оправданий. Об этом говорится в заявлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на"Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества.

Патриарх выразил поддержку лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки, и призвал прислушаться к их словам. Он сообщил, что молится об исцелении всех, кто оказался в больнице. Предстоятель РПЦ напомнил, что несколько дней назад прошла встреча президента РФ Владимира Путина с представителями традиционных религий России, в ходе которой ее участники говорили о том, что конфликт на Святой земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами в России.

"В этих событиях мы видим попытку перенести это чуждое нам противостояние на нашу землю. Призываю всех соотечественников - православных, мусульман, иудеев - ценить и всеми силами укреплять тот межрелигиозный мир, который построен многими поколениями наших предков, сообща и искренне противостоять всевозможным планам его подорвать", - отметил патриарх. headtopics.com

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.

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