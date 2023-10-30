В Ливане заявили, что вступление страны в конфликт с Израилем приведет к хаосу в регионе

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Если Ливан окажется втянут в военное противостояние с Израилем, это будет означать, что весь Ближний Восток погрузится в хаос. Такое мнение выразил премьер-министр страны Наджиб Микати в комментарии для телеканала"Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса, - подчеркнул глава ливанского кабмина.

"Мы согласовали с международными организациями план действий на случай, если война действительно начнется", - добавил Микати, однако информации о том, с какими именно организациями он координировал свой план, а также его детали не привел.

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