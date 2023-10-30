В Кремле прокомментировали беспорядки в Махачкале

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта махач являются результатом воздействия извне. Конечно же, на фоне кадров из секторы Газа недоброжелатели очень легко возбуждают людей. Президент уделяет этим вопросам большое внимание. На прошлой неделе он провел встречу с руководством конфессий», — пояснил Песков.

У президента в течение дня запланированы несколько рабочих встреч непубличного характера, пояснил Песков. Также сегодня в 19 часов Путин планирует провести очное совещание, где, по словам пресс-секретаря, состоится подробный разговор.

«На нем будет и Мишустин, и Матвиенко, и Володин, и Краснов, Медведев, Патрушев, Белоусов, Лавров, Шойгу, директор ФСБ Бортников, Золотов, Нарышкин, Бастрыкин и первый заместитель министра внутренних дел Горовой. Возможны корректировки, если произойдут, проинформируем», — заключил Песков. headtopics.com

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