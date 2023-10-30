Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС

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Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре 'Хезболлах' в ЛиванеАрмия обороны Израиля сообщила, что в субботу наносит удары по военной инфраструктуре движения 'Хезболлах' в Ливане Прочитайте больше ⮕

Израиль направил истребитель для удара в районе университета Аль-АзхарАрмия обороны страны также заявила о нанесении ударов по 600 объектам ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации вышедших из шахты тоннеля у КПП 'Эрез'Армия Израиля сообщила о ликвидации террористов, которые выходили из шахты тоннеля в секторе Газа (район КПП 'Эрез'). Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил об ударе по запускавшим ракету в Израиль с территории ЛиванаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о предотвращении ракетного удара с территории Ливана. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

В Израиле объявлена тревога после запуска 10 ракет с территории ЛиванаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о 10 ракетных пусках по стране с территории Ливана. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля зафиксировала три пуска ракет из ЛиванаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале , что зафиксировала три пуска ракет из Ливана в направлении Израиля. Прочитайте больше ⮕