Париж (ATP). Медведев, Хачанов и Алькарас попали в одну половину сетки, Рублев, Джокович и Синнер

Малый итоговый турнир WTA. Касаткина, Хаддад Майя, Чжу Линь, Чжэн Циньвэнь сыграют в полуфинале, Самсонова и Кудерметова не вышли из группы

Хаддад Майя о выходе в финал малого итогового в паре с Кудерметовой: «У меня еще много сил и энергии. С Вероникой приятно делить корт»Медведев о жалобах на мячи: «Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь»

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Теннис. ATP-500. Вена. Даниил Медведев — Карен Хачанов. ОНЛАЙНВ четвертьфинальном матче турнира категории АТР-500 в австрийской Вене играют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Прочитайте больше ⮕

Медведев, Рублев, Циципас, Соболенко, Швентек и Рыбакина сыграют на командном выставочном турнире в Абу-ДабиДаниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Арина Соболенко, Ига Швентек и Елена Рыбакина стали первыми участниками командного турнира, который пройдет в Абу-Даби 21-24 декабря. Прочитайте больше ⮕

Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATPАндрей Рублев после выхода в четвертьфинал в Вене официально квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине. Прочитайте больше ⮕

В четвертьфинальном матче ATP 500 встретятся два российских теннисистаРоссиянин Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова в матче второго круга турнира по теннису ATP 500 и вышел в четвертьфинал Прочитайте больше ⮕

Российский теннисист в четвертый раз подряд отобрался на Итоговый турнир ATPРоссийский теннисист Андрей Рублев гарантировал себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Прочитайте больше ⮕

Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Париже, где сыграют Медведев, Джокович и другие топыСостоялась жеребьёвка последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Париже (Франция) с 30 октября по 5 ноября. Прочитайте больше ⮕