Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отпустил бы Россию в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) при желании. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.

В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трех основных лиц вы знаете — президент федерации, генеральный секретарь и Алексей Сорокин», — сказал Митрофанов. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. headtopics.com

С начала года сборная России провела шесть товарищеских матчей с командами из Азии (Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном), Катаром, из Африки — с Камеруном и Кенией.Ранее в РФС заявили, что организацию могут исключить из ФИФА.

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