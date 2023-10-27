Эксперт Гольдберг посоветовал покупку жилья пока действует льготная ипотека

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Россиянам следует использовать возможность и покупать жилье пока действуют программы льготной ипотеки. Об этом заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в ходе второй встречи экспертного клуба «АиФ.Медиа» — совместного проекта ИД «Аргументы и Факты» и Финансового университета при правительстве РФ.

«Есть заблуждение, что жилье в качестве инвестиций покупает какая-то большая доля россиян. На самом деле, это есть только в нескольких крупных городах и не более 10-15%. Подавляющее большинство покупает жилье, чтобы там жить. У них нет выбора купить квартиру за 10 млн рублей или положить эти деньги на депозит. Поэтому покупать жилье будут продолжать. Тем более, пока действует программа льготной, семейной ипотеки. Этим надо пользоваться», — сказал Михаил Гольдберг.

Эксперт подчеркнул, что приобрести жилье без льготной поддержки сложнее из-за высоких ставок. При этом возможность купить квартиру с государственной поддержкой у россиян есть до 1 июля 2024 года. «Думаю, в следующем году, по крайней мере, в первом полугодии точно, будут по-прежнему пользоваться популярностью программы господдержки, на них будет приходиться основной объем выдачи кредитов. Это связано с тем, что ставки по рыночным кредитам очень высокие. Поэтому сейчас очень удобный момент купить жилье», — резюмировал Михаил Голдберг. headtopics.com

Напомним, Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых, указав на сохранение инфляционного давления. ​

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