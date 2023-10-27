Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Париже, где сыграют Медведев, Джокович и другие топы

Состоялась жеребьёвка последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который пройдётПосев соревнований возглавил прошлогодний финалист – 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист

. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина). Вторым сеяным соревнований стал двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец. Он в своём стартовом матче сразится либо с британцем Кэмероном Норри, либо с французом Александром Мюллером (WC).Андрей Рублёв (Россия, 5) – потенциальные соперники определятся позднее.Даниил Медведев (Россия, 3) – Григор Димитров (Болгария)/Лоренцо Музетти (Италия).

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