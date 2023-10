Палестинский Красный крест заявил о полной потере связи с бригадами в Газе

Организация заявила, что сбой затронул в том числе центральный номер экстренной помощи «101», что затрудняет прибытие машин скорой помощи к раненым и пострадавшим.

🚨🔴 PRCS: We have completely lost contact with the operations room in #Gaza Strip and all our teams operating there due to the Israeli authorities cutting off all landline, cellular and internet communications.

Прочитайте больше:

tvrain »

Красный Полумесяц Палестины: сектор Газа совсем отрезан от внешнего мираВ пятницу представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство начинает наземную операцию в Газе. Прочитайте больше ⮕

Наши гости: в ХАМАС определились со статусом иностранных заложников в ГазеКак сообщает ливанский телеканал Al-Manar, заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в беседе с журналистами уважительно высказался о статусе иностранных заложников в Газе Прочитайте больше ⮕

В Кремле оценили удары США по объектам в СирииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет опасений по поводу втягивания Российской Федерации в боевые действия в связи с ударами США по двум объектам в Сирии Прочитайте больше ⮕

Глава дипмиссии Палестины в ООН заявил о применении Израилем белого фосфора в ГазеИзраиль применил запрещенный белый фосфор при ударах по сектору Газа. Об этом в четверг, 26 октября, заявил глава дипмиссии Палестины в ООН.Новость дополняется Прочитайте больше ⮕

Появилась инсайдерская информация о судьбе проекта «Ауди» в Формуле-1Проект «Ауди», принадлежащий концерну «Фольксваген», в последнее время стал объектом обсуждений в мире Формулы-1 в связи с появляющейся информацией о том, что немецкая компания может свернуть свой проект в «королевских гонках». Прочитайте больше ⮕

Москвичей предупредили о задержках городского транспорта из-за снегопадаВ связи с ухудшением погоды в Москве могут отмечаться задержки в движении общественного транспорта. Прочитайте больше ⮕