Белый дом не пояснил, уведомил ли Израиль США заранее о расширении операции в Газе

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, уведомил ли Израиль заранее Соединенные Штаты о расширении своей наземной военной операции в секторе Газа.

Сотрудник СНБ также отказался комментировать вопрос о том, считает ли американская сторона, что Израиль учел все возможные последствия расширения наземной операции в Газе. "И я не стану говорить об их (израильтян - прим. ТАСС) процессе выработки решений. Говорить об этом должны они. Они должны быть в состоянии отвечать на вопросы относительно правильности их планов и эффективности реализации таковых", - подчеркнул представитель Белого дома.

Согласно изложенной им информации, контакта в пятницу между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не было. Как объявил несколькими часами ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" наземной военной операции в секторе Газа. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. headtopics.com

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