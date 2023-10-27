Красный Полумесяц Палестины: сектор Газа совсем отрезан от внешнего мира

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира, сообщили в Красном Полумесяце Палестины.

«Мы очень обеспокоены тем, что происходит в Газе, и нашими экипажами. Газа стала полностью изолированной от внешнего мира», — цитирует AlHadath организацию. Телеканал Fox News сообщил, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. Работает артиллерия и идут танковые обстрелы.

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