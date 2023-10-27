Axios: решение о наземной операции было принято после того, как переговоры об освобождении заложников «заш...

Вечером пятницы спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил о «расширении наземных действий» израильской армии в Газе, не уточнив, идет ли речь о начале наземной операции. До этого северная часть Газы подверглась, как сообщили местные жители и корреспонденты западных изданий, одной из самых интенсивных бомбардировок с 7 октября.

Вечером пятницы спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил о «расширении наземных действий» израильской армии в Газе, не уточнив, идет ли речь о начале наземной операции. До этого северная часть Газы подверглась, как сообщили местные жители и корреспонденты западных изданий, одной из самых интенсивных бомбардировок с 7 октября.

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