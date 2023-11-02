Названо число жертв от ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе

В ходе двух ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в северной части сектора Газа погибло 195 палестинцев. Такое число жертв среди мирного населения назвали представители исламского палестинского движения ХАМАС, сообщает Reuters. Отмечается, что более 120 человек остаются пропавшими без вести, более 700 человек получили ранения.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны». Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа зверством.

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Замгенсека ООН назвал зверством удар Израиля по лагерю беженцев ДжебалияЗамгенсека ООН считает зверством удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

В ООН назвали зверством удар Израиля по лагерю беженцев в ГазеИзраильские атаки на лагерь беженцев Джебалия ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Об этом 1 ноября заявил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Прочитайте больше ⮕

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Выпуск новостей в 12:00 от 01.11.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев в городе Джебалия на севере сектора Газа; в Донецке всю ночь ликвидировали последствия вчерашнего обстрела со стороны ВСУ. Прочитайте больше ⮕