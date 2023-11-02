ХАМАС заявило о почти 200 погибших из-за ударов Израиля по лагерю беженцев

Серия ударов израильских войск по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа унесла жизни по меньшей мере 195 человек, сообщило агентствораспространил данные директора индонезийской больницы в секторе Газа, который заявил, что в результате повторного удара израильских военных по Джебалии погибли как минимум 80 человек.

, поскольку этот шаг будет равносильность поражению еврейского государства в борьбе с ХАМАС «после ужасной атаки 7 октября», совершённой этой организацией. Он сравнил действия Израиля с США в период Второй мировой войны, когда Вашингтон не стал идти на прекращение огня с Японией после удара по Пёрл Харбору.Они также назвали случившееся трагедией, но возложили ответственность за неё на палестинских радикалов.

ХАМАС: при повторных ударах по лагерю в Газе погибли не менее 195 человекПочти 200 человек погибли при повторных ударах Израиля по лагерю палестинских беженцев Джабалия в секторе Газа, об этом сообщило движение ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля подтвердила удар по лагерю для беженцев ДжебалияПредставитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что по лагерю для беженцев Джебалия действительно наносился удар с целью ликвидации одного из командиров ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Движение ХАМАС заявило, что жертвами ударов по лагерю беженцев стали не менее 195 человекСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерю 'Джабалия' стали 195 человекВ пресс-служба Армии Израиля обнародовали уточненные данные о количестве погибших граждан Палестины в результате серии ударов ЦАХАЛ по лагерю 'Джабалия' во вторник и среду Прочитайте больше ⮕

Замгенсека ООН назвал зверством удар Израиля по лагерю беженцев ДжебалияЗамгенсека ООН считает зверством удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля объявила о ликвидации «руководившего резней в кибуце Эрез» боевикаАрмия обороны Израиля объявила о ликвидации командующего из батальона северной бригады палестинского движения ХАМАС. Прочитайте больше ⮕