Просветов признан третьей звездой в своём дебютном матче за «Колорадо»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш»провёл свой дебютный матч против «Сент-Луис Блюз». В игре 24-летний вратарь сделал 28 сейвов (96,55%) из 29 бросков.

Как сообщает пресс-слежба Национальной хоккейной лиги Просветов был признан третьей звездой встречи. Второе место занял форвард «лавин» Росс Колтон, первая звезда игры — нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.

После девяти матчей «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции с 19 очками. Следующий матч «Эвеланш» проведёт с «Вегас Голден Найтс» Сегодня, 2 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). headtopics.com

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