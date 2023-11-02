В МИД РФ обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В РФ обеспокоены возможностью расширения сети американских биолабораторий на территории Африки, страны которой не имеют возможности контролировать проводимые исследования, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

«Африканцев допускают только в определенные зоны... В результате многие страны не имеют контроля над исследованиями, которые там ведутся... Они не обладают знаниями о том, что на выходе. В этом большая опасность», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, ученые считают развернутую Соединенными Штатами в Африке сеть биолабораторий зоной возможного возникновения новых вирусов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что США развернули сеть биолабораторий на территории Сингапура, Таиланда, Камбоджи и Республики Корея. По словам министра, военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов набирает обороты. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Москва обеспокоена тем, что США могут расширить сеть биолабораторий в АфрикеМосква обеспокоена тем, что США могут расширить географическое присутствие сети своих биолабораторий в Африке. Также власти России выражают опасения по поводу того, что африканцев не допускают до результатов биологических исследований, которые проводятся в их странах, заявил... Прочитайте больше ⮕

Застряли на КПП.МИД РФ уже работает в этом направлении. Прочитайте больше ⮕

Захарова: на вокзале Люксембурга висело фото «азовца» с нацистским шеврономПо мнению представителя МИД РФ, европейцы должны знать в лицо, на кого политики тратят их налоги. Прочитайте больше ⮕

В Москве подтвердили контакты США с ХАМАССША контактируют с руководством «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) через Катар, сообщили в МИД России Прочитайте больше ⮕

Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с послами арабских странГлава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 1 ноября, обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского кризиса с аккредитованными в Москве главами дипмиссии арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ). Прочитайте больше ⮕

Иордания отзывает своего посла в Тель-АвивеИордания немедленно отзывает своего посла в Израиле. Об этом сообщает МИД королевства в социальной сети X. Прочитайте больше ⮕