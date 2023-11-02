Костромские десантники подбили украинскую машину с пяти километров

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Подразделение костромских десантников провело успешную операцию на артемовском направлении. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Разведывательная группа обнаружила передвижение автомобиля Вооруженных сил Украины в сторону российских позиций. В нем находился личный состав украинской армии. Для поражения машины использовался противотанковый управляемый ракетный комплекс «Корнет». Десантники заняли позицию на крыше одного из высотных домов в Артемовске.

«Они совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около 5 км уничтожили автомобиль неонацистов», — отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что десантники смогли уничтожить подразделение ВСУ в окрестностях Артемовска. Работа была проведена из 30-миллиметровых автоматических пушек БМД. headtopics.com

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