Десантники РФ уничтожили машину ВСУ на артемовском направлении при помощи ПТРК

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими Вооруженных сил Украины при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Об этом сообщили в Минобороны РФ."Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом.

В ведомстве пояснили, что заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, десантники запустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК и с расстояния около 5 км уничтожили автомобиль украинских военных.

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