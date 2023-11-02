Технологический суверенитет: в России прошёл испытательный полёт новейшего дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М

Денис Мантуров подчеркнул, что новый самолёт не просто сохранил высокие показатели своего предшественника, но и получил новые возможности. Эксперты отмечают, что у России есть потребность в дальнемагистральных самолётах, которую может закрыть Ил-96-400М.

«В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов», – подчеркнул министр. «Подчеркну, что создание таких самолётов — уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», — сказал он.

Самолёт отличается от Ил-96–300 удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров (по сравнению с 300 пассажирами у предшественника). Так же как и у предыдущей версии, у нового самолёта четыре двигателя. headtopics.com

«По показателям надёжности и безопасности полёта Ил-96-400М полностью соответствует своим знаменитым предшественникам — самолётам Ил-86 и Ил-96, а также лучшим мировым образцам за счёт резервирования систем самолёта и его аэродинамической компоновки», — подчёркивается в пресс-релизе правительства РФ.

«Если сравнивать с современными западными моделями — посмотрим, что покажут испытания. Самолёты с четырьмя двигателями уже уходят в прошлое из-за относительной дороговизны обслуживания. Но наш перспективный двигатель ПД-35 находится в начале пути, проводятся его испытания. Если в будущем всё будет хорошо, то возможно будет создана двухдвигательная версия Ил-96-400М с их использованием. Тогда этот самолёт сможет эффективно конкурировать с лучшими западными моделями. headtopics.com

В рамках первого полёта были оценены самые основные параметры Ил-96-400М: устойчивость и управляемость, отметил Олег Пантелеев.

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