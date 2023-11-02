Big Think: ученые определили форму космоса

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. По мнению ученых, форма космоса имеет определяющее значение для понимания того, будет ли Вселенная продолжать расширяться бесконечно или, напротив, в будущем начнет сжиматься к своему изначальному состоянию.

На данный момент существует три основные теории формы Вселенной, предполагающие, что она может быть плоской, гиперболической или сферической. При этом лишь две первые формы являются бесконечными, тогда как сферическая Вселенная должна иметь границы.

И все же последнее исследование, проведенное астрономами, показывает, что космос имеет плоскую форму. Вместе с тем ученые признают, что ни одно из измерений, сделанное с помощью существующих ныне инструментов, не может быть по-настоящему точным. Это означает, что Вселенная может иметь любую форму, но, поскольку нам доступна для изучения лишь мизерная ее часть, мы воспринимаем пространство в ней как плоское, просто не видя возможных искривлений космоса из-за ограниченности современных методов изучения. headtopics.com

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