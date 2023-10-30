Кабмин поддержал проект закона о штрафах за спам-звонки и рекламу МФО

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Правительство России в целом поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу услуг микрофинансовых организаций (МФО), но при условии доработки замечаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ кабмина.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии, что он будет доработан с учетом замечаний ко второму чтению», — отмечается в документе. Проект закона был внесен Брянской областной думой, в настоящее время его рассматривают повторно, поскольку первую версию вернули на доработку. Авторы документа предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, они считают нужным дополнить статью 14.3 положением, которое введет ответственность за нарушение закона о рекламе, распространяемой посредством сетей электросвязи.

В пояснительной записке к документу говорится, что «практика спам-звонков широко распространена… ее главной целью является незаконное обогащение при условии получения гражданином данных не в полном объеме, а частично». Но пока в РФ не введена ответственность за нарушение требований к рекламе, которая распространяется таким образом. headtopics.com

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, крупно штрафующий за рекламные спам-звонки и СМС без согласия на них абонента. Отмечалось, что в первую очередь инициатива коснется банковских предложений по телефону.

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