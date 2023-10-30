Юрий Назаров жестко раскритиковал Галкина, Макаревича и Хаматову

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Народный артист РФ Юрий Назаров, сыгравший более чем в 300 кинофильмах, среди которых «Андрей Рублев», «Маленькая Вера» и др., высказался о поведении артистов, сбежавших из России после начала СВО.
Так, комик Максим Галкин*, перебравшись на сей раз подальше от новой опасности вместе с Пугачевой на Кипр, продолжает «искрить» русофобскими шутками. Андрей Макаревич* поддержал Израиль в палестино-израильском конфликте в соцсетях и теперь удивляется, что активисты выступают против его концертов в странах, где много мусульман. Чулпан Хаматова играет в театре в Латвии и, по словам Лаймы Вайкуле, «хорошо уже говорит по-латышски».
«Мне кажется, нам только порадоваться здесь нужно, что вся эта предательская шайка теперь не у нас! Уж как они стараются показать, что они настоящие граждане новых своих родин... Это не только гадкое, но и жалкое зрелище, - сказал Юрий Назаров aif.ru. - У них там дела идут плохо, потому что предателей нигде не любят. Предатель - он ведь и есть предатель. Это натура. Они всегда предадут. И люди за рубежом это понимают - к ним приехали предатели. Которые предадут и новую родину тоже. headtopics.com
Актер добавил, что по-своему он «даже сочувствует» людям, у которых «нет корней», назвав их «людьми морально обделенными и душевно кастрированными». Оцените материал Оставить комментарий (0) Андрей МакаревичМаксим ГалкинЮрий НазаровЧулпан Хаматова