Израиль заморозил перевод средств Палестины

Смотрич заявил, что в данной ситуации просто немыслимо продолжать переводить средства, делая вид, что ничего не произошло.

Минфин остановил переводы и проинформировал об этом решении премьер-министра ИзраиляМинфин потребовал от военно-политического руководства немедленно обсудить и принять решение по продолжению финансирования администрации Палестины в свете

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В Палестине заявили об ударе ЦАХАЛ по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в ГазеМВД Палестины заявило, что Израиль удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в Газе. Об этом пишет РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

В Палестине допустили переговоры с Израилем при одном условииПрезидент Палестины Махмуд Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий, затем не исключает переговоры, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Прочитайте больше ⮕

Эрдоган прилетел на пропалестинский митинг на вертолетеВ Стамбуле проходит митинг в поддержку Палестины, на который прилетел глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Прочитайте больше ⮕

Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в РимеМанифестация в поддержку Палестины собрала в Риме тысячи участников, сообщает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

В Лондоне около 100 тысяч человек снова вышли в поддержку ПалестиныВ центре Лондона около 100 тысяч человек снова приняли участие в акциях в поддержку Палестины Прочитайте больше ⮕

В Палестине высказались против создания международной администрации в ГазеВласти Палестины считают невозможным создание международной администрации в секторе Газа Прочитайте больше ⮕