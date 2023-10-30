МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами Storm Shadow

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ВСУ потеряли до 110 бойцов при попытке атаковать ВС РФ на донецком направленииРоссийские войска отразили попытку штурмовых групп Вооруженных сил Украины атаковать на донецком направлении. В результате в рядах противника были ликвидированы до 110 бойцов, сообщил представитель Минобороны РФ, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Прочитайте больше ⮕

В МО РФ сообщили о нанесении огневого поражения по двум безэкипажным катерам ВСУВ Черном море обнаружены два украинских безэкипажных катера. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в Минобороны РФ.«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. Прочитайте больше ⮕

Войска РФ сбили ракеты Storm Shadow, летевшие в КрымПротивовоздушная обороны России сбила восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ сообщило о подавили артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направленииВоенные российской группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Прочитайте больше ⮕

Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и КрымомСредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Черным морем и полуостровом Крым. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНРМинобороны РФ сообщило, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕