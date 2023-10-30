В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в целом поддержало проект закона о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг, но с условием доработки замечаний. Официальный отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.В Думу внесли законопроект о введении штрафов для кредитных организаций за спам-звонки

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению", - говорится в документе. Законопроект был внесен Брянской областной думой - сейчас он рассматривается повторно, так как первая версия была возвращена на доработку. Его инициаторы предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП): дополнить статью 14.3 положением, вводящим ответственность за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Штраф за это может составить от 10 тыс. рублей (для граждан) до 1 млн рублей (для организаций).

Как отмечается в пояснительной записке, "практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично". Но пока нет отдельной ответственности за нарушение требований к рекламе, распространяемой таким образом. headtopics.com

Кроме того, часть 6 этой статьи КоАП предлагается изложить в новой редакции, ужесточив ответственность за ненадлежащую рекламу услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредитов. Речь идет о случаях, когда размещается неполная информация об условиях займа (а неуказанные параметры могут влиять на итоговую стоимость кредита).

Максимальный размер штрафов за это могут увеличить с нынешних 800 тыс. рублей до 1 млн 600 тыс. рублей - такая сумма установлена для юрлиц. При этом теперь прописана ответственность не только кредитных организаций в целом, но и конкретно микрофинансовых.Как указали в правительстве, некоторые положения нуждаются в доработке, потому что не учитывают вступающие в силу или уже действующие редакции законов. headtopics.com

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