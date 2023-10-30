ЕЦБ добивается от банков сокращения бизнеса в РФ из-за войны

, украинская армия продолжает контрнаступление, постепенно освобождая оккупированные территории. ВС РФ наносят удары по населенным пунктам Украины. Заявления представителей воюющих сторон не всегда возможно проверить по независимым источникам. DW следит за(ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки еврозоны с тем чтобы они. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

Крупнейший западный банк, продолжающий активность в России, - австрийский Raiffeisen Bank International (RBI). Также в РФ активно работают итальянский UniCredit и некоторые американские банки.По данным Telegram-канала ASTRA, в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО возле села Оленевка повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению, ранены 17 российских военнослужащих.

Гелий для шаров подорожал из-за сокращения импорта и дефицита в РФСтоимость увеличилась примерно в три раза. Прочитайте больше ⮕

Макаревичу срывают концерты в Средней Азии из-за поддержки ИзраиляАндрей Макаревич (внесен в РФ в реестр иноагентов) сообщил, что некие люди угрожают организаторам его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, из-за чего его среднеазиатский тур оказался под угрозой срыва Прочитайте больше ⮕

Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможетШестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов в комментарии «Чемпионату» заявил, что расстроился из-за поражения красно-белых от воронежского «Факела» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Прочитайте больше ⮕

В Израиле набирает обороты «помидорный патриотизм»Крупнейшие розничные сети решили отказаться от турецких помидоров из-за поддержки палестинцев Эрдоганом. Прочитайте больше ⮕

Поставщики рыбных кормов из Норвегии сталкиваются с давлением из-за поставок в РФПоставщики рыбных кормов из Норвегии сталкиваются с давлением из-за поставок в Россию, заявил посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили. Об этом сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Экс-премьер Украины заявил о критическом дефиците медикаментов в ВСУСейчас складывается критическая ситуация в армии ВСУ из-за нехватки лекарственных средств и медицинского оборудования, а количество раненых увеличилось в три раза из-за контрнаступления Прочитайте больше ⮕