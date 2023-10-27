Дзаньоло не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает»

Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком» Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА»

«Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ В КДК объяснили, почему не рассматривали оскорбительный жест Клаудиньо в адрес Рахмановича: «Судьи сказали, что это не красная. Жест не носил акцентированный характер» headtopics.com

Валерий Овчинников: «Историю с выдачей паспортов иностранцам надо заканчивать. Малком получил паспорт, и где он теперь? Ему польза есть, а нам-то какая?»

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Вызов Илону Маску.Новая орбитальная станция будет работать не только на безопасность, но и на экономику. Прочитайте больше ⮕

Дзаньоло прибыл в Турин для дачи показаний по делу об игре на ставкахСегодня, 27 октября, полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло прибыл в Турин для того, чтобы быть заслушанным местной прокуратурой по делу о совершении нелегальных ставок. Прочитайте больше ⮕

Градус напряжения в зоне эскалации палестино-израильского конфликта не спадает. Новости. Первый каналВопрос с наземной операцией Израиля в секторе Газа пока открыт, но в ночь на пятницу подразделения ЦАХАЛ провели рейд с моря на юге анклава, были задействованы корабли военно-морского флота и авиация. Прочитайте больше ⮕

Шадаев назвал приоритеты российской IT-отраслиРоссийский IT-рынок не только не схлопнулся, но и доля российских производителей на нем выросла на 50%, рассказал в интервью телеканалу 'Россия 24' глава Минцифры Максут Шадаев. Прочитайте больше ⮕

Шадаев назвал приоритеты российской IT-отраслиРоссийский IT-рынок не только не схлопнулся, но и доля российских производителей на нем выросла на 50%, рассказал в интервью телеканалу 'Россия 24' глава Минцифры Максут Шадаев. Прочитайте больше ⮕

Сергей Толчинский: «СКА нужно убирать поджопные пасики. Надо играть спокойно, на ворота. Эта работа дает плоды»– СКА играл в Мытищах, уступал 1:3 с «Куньлунем», но сделал камбэк. Прочитайте больше ⮕