Сергей Толчинский: «СКА нужно убирать поджопные пасики. Надо играть спокойно, на ворота. Эта работа дает плоды»

– Надеюсь, это нам даст определенный буст. То есть импульс. Как мы его получили недавно после победы над «Локомотивом» (3:2).

– Может, вам трудно на аутсайдеров настраиваться? Или СКА до сих пор ищет химию в составе, и у вас в игре что-то периодически выпадает? Василий Каменев: «Толчинского прорвало. Он сделал то, что требует Ротенберг. Команде нужны герои, лидеры. Дай бог, чтобы и другие игроки СКА его поддержали»

Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону» Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона headtopics.com

Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина

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