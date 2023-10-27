ЦАХАЛ: сухопутные войска расширяют маневры в секторе Газа

По его словам, это было предпринято после наступательной деятельности, которую военные вели последние несколько дней.

"Мы продолжим атаковать город Газа и его окрестности и продолжим призывать жителей города Газа и его окрестностей двигаться на юг", - добавил Хагари. Ранее CNN сообщал, что по сектору Газа были нанесены авиаудары, которые являлись самыми интенсивными с начала боевых действий. После этого в анклаве пропали Интернет и сотовая связь. Также сообщалось, что артиллерия и танки Израиля открыли огонь на границе с сектором Газа. Некоторые СМИ интерпретировали эти действия, как начало Израилем обещанной наземной операции в секторе Газа.

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