Избыток фтора связали с нарушением работы мозга у детей

Команда специалистов из Университета Тулейна и Университета Дьюка связала избыток фтора в воде с нарушением работы мозга у детей школьного возраста. Результаты работы опубликованы в журнале Neurotoxicology and Teratology. В ходе исследования были изучены данные 74 детей из Эфиопии, которые потребляют воду из колодцев с содержанием природного фтора в диапазоне от 0,4 до 15,5 миллиграмма на литр.

) Затем испытуемых попросили нарисовать привычные объекты (осла или дом), а также пройти тесты на когнитивные способности, в том числе на память. Более высокое содержание фтора в питьевой воде оказалось ассоциировано с большим количеством ошибок в тестах на рисование и память. Определить причинно-следственную связь между воздействием фтора и нейротоксичностью пока не удалось. Авторы считают, что необходимы дополнительные исследования влияния фтора на работу мозга.

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