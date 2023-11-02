Депутат Чепа прокомментировал слова Залужного о тупике на фронте

По его словам, сейчас командование ВСУ пытается найти провалу украинского контрнаступления какое-то объяснение.

«В первую очередь его (Залужного. — «Газета.Ru») заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему. Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ», — поделился депутат.

Чепа считает, что, говоря о тупике на фронте, Залужный пытался оказать давление на США, чтобы получить новое вооружение. До этого Залужный говорил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны. При этом главком ВСУ не сомневается в том, что затяжной конфликт выгоден для России. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

В России оценили заявление Залужного о тупике на фронтеСлова Главнокомандующего ВCУ Валерия Залужного о тупике на фронте связаны прежде всего с провалом наступления Киева, объяснил «Ленте Прочитайте больше ⮕

Депутат Госдумы оценил возможное лишение мандата из-за прогуловДепутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов прокомментировал вопрос о лишении его мандата из-за низкой явки. Его слова приводит РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

«Супердвойные стандарты». Светлана Журова — о позиции МОК в отношении ИзраиляОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможной дискриминации спортсменов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Прочитайте больше ⮕

Росатом прокомментировал слова Лукашенко о компенсации за срыв сроков строительства БелАЭСВ госкорпорации сообщили, что строили Белорусскую АЭС с учетом жестких требований безопасности Прочитайте больше ⮕

В Кремле оценили идею Турции об альтернативе Совбезу ООНПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Турции о создании альтернативы Совету Безопасности ООН. Прочитайте больше ⮕

Евролига не планирует расширение перед сезоном-24/25Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал слухи о грядущем расширении состава участников турнира. Прочитайте больше ⮕