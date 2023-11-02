HEAD TOPICS

Депутат Чепа прокомментировал слова Залужного о тупике на фронте

GazetaRu

Слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Влерия Залоужного о тупике на фронте говорят о том, что наступление Киева провалилось. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Новости Источник

GazetaRu

По его словам, сейчас командование ВСУ пытается найти провалу украинского контрнаступления какое-то объяснение.

«В первую очередь его (Залужного. — «Газета.Ru») заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему. Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ», — поделился депутат.

Чепа считает, что, говоря о тупике на фронте, Залужный пытался оказать давление на США, чтобы получить новое вооружение. До этого Залужный говорил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны. При этом главком ВСУ не сомневается в том, что затяжной конфликт выгоден для России. headtopics.com

Россия Последние новости

Прочитайте больше:GazetaRu »

В России оценили заявление Залужного о тупике на фронтеСлова Главнокомандующего ВCУ Валерия Залужного о тупике на фронте связаны прежде всего с провалом наступления Киева, объяснил «Ленте Прочитайте больше ⮕

Депутат Госдумы оценил возможное лишение мандата из-за прогуловДепутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов прокомментировал вопрос о лишении его мандата из-за низкой явки. Его слова приводит РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

«Супердвойные стандарты». Светлана Журова — о позиции МОК в отношении ИзраиляОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможной дискриминации спортсменов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Прочитайте больше ⮕

Росатом прокомментировал слова Лукашенко о компенсации за срыв сроков строительства БелАЭСВ госкорпорации сообщили, что строили Белорусскую АЭС с учетом жестких требований безопасности Прочитайте больше ⮕

В Кремле оценили идею Турции об альтернативе Совбезу ООНПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Турции о создании альтернативы Совету Безопасности ООН. Прочитайте больше ⮕

Евролига не планирует расширение перед сезоном-24/25Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал слухи о грядущем расширении состава участников турнира. Прочитайте больше ⮕