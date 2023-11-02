Айза опубликовала свадебное фото родителей

«Каждый раз, когда я сомневаюсь в существовании любви между мужчиной и женщиной, я смотрю на маму и папу. Сегодня 40 лет их любви! Настоящей, чистой, заботливой. Я счастлива быть их дочерью. Поздравляю мамусю и папусю, когда-нибудь и у меня так будет», — написала она.

Знаменитость недавно заявила в личном блоге, что у нее взаимная любовь с двумя бывшими мужьями. По мнению блогера, они поддерживают такие отношения только из-за детей. Айза-Лилуна Ай в 2008 году вышла замуж за Гуфа, а 5 мая 2010 года у них родился мальчик Сэм. Она ушла от рэпера в 2013 году и подала на развод. Блогер признавалась поклонникам, что «своими руками» психологически травмировала сына, и не снимает с себя вины. По словам знаменитости, Сэм с детства слышал скандалы родителей, видел своего отца в разных состояниях и утешал «истеричную» мать.

Младшего сына Элвиса блогер родила от бизнесмена Дмитрия Анохина, с которым состояла в браке пять лет. По словам Айзы, предприниматель занимается воспитанием не только их общего ребенка, но и пасынка Сэма, который очень привязался к отчиму. headtopics.com

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