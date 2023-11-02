В Швейцарии сгорел дом блогера Домбровского, подозреваемого в связях с наркокартелем

Дом украинского блогера Стаса Домбровского сгорел в Швейцарии вскоре после того, как он раскритиковал действия украинских властей и вступил в конфликт с наркокартелем «Химпром». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Домбровский стал известен, когда стал «лицом» акции «Поймай барыгу – получи кэш», проводимой на Украине в этом году. Ее участники должны были получать вознаграждение в случаях, если помогут поймать торговца запрещенными препаратами или разоблачить лабораторию.

После расследования популярного украинского блогера Анатолия Шария, в котором Домбровского называли причастным к «Химпрому», он стал опровергать свою причастность к картелю и резко высказываться в адрес украинских властей. headtopics.com

Mash пишет, что, по одной из версий, Домбровский сам инсценировал поджог, чтобы снять с себя подозрения в связях с наркоторговцами. В расследовании Шария говорилось о том, что наркокартель «Химпром» якобы участвует в производстве и распространении наркотических веществ на Украине, в том числе нелегально поставляя их в ВСУ.

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