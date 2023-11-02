В России оценили заявление Залужного о тупике на фронте

«Его заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился», - уверен российский парламентарий. По мнению депутата, провалу пытаются найти какие-то объяснения. «По большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему, - считает Чепа. - Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ». По его мнению, Залужный своими высказываниями желает получить новое американское оружие.

О том, что конфликт зашел в тупик, главком ВСУ заявил в интервью журналу The Economist. По его мнению, украинские военные не могут добиться прорыва из-за недостатка технологий и нужен «резкий скачок» в этом направлении.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Бен Цви: Израиль не находится в состоянии войны с ЙеменомПосол Израиля в РФ отреагировал на заявление йеменских повстанцев о начале военной операции. Прочитайте больше ⮕

В России появится кроссовер JAC JS3Китайский автопроизводитель JAC объявил о начале приема заказов на кроссовер JS3 в России. Прочитайте больше ⮕

Россиянка обиделась на сожителя и подала в полицию заявление о побояхВ Ставрополе женщина обиделась на сожителя и подала в полицию заявление о побоях. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot . Прочитайте больше ⮕

Тутберидзе рассказала, как Валиева на ОИ-2022 узнала о результате допинг-тестаЗаслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине узнала о положительном результате сданного на чемпионате России допинг-теста и что происходило дальше. Прочитайте больше ⮕

ФСБ: задержан житель Ялты, организовавший по заданию СБУ слежку за ЦаревымЦОС ФСБ РФ опубликовал заявление, в котором говорится о получении неопровержимых доказательств причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева Прочитайте больше ⮕

«Как ты начнёшь программу, так она и пойдёт». Александр Самарин — четверном лутцеСеребряный призёр чемпионата Европы – 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России Александр Самарин высказался о своём коронном элементе – четверном лутце, благодаря которому стал вторым на этапе Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕