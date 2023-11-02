Украинский шахматист пожал руку россиянину вопреки запрету

Напомним, что ранее Федерация шахмат Украины выступила с заявлением, согласно которому запретила своим шахматистам жать руки и фотографироваться игроками, которые представляют Россию и Белоруссию на любых международных соревнованиях.

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LENTARUOFFİCİAL: Украинский шахматист пожал руку россиянину в обход запретаУкраинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку российскому гроссмейстеру Владиславу Артемьеву в седьмом туре Grand Swiss. Ранее Федерация шахмат Украины запретила своим спортсменам жать руки и фотографироваться с игроками из России и Белоруссии на международных турнирах.

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GAZETARU: Украинский гроссмейстер пожал руку россиянину перед партией на турнире Grand SwissРоссийский шахматист Владислав Артемьев и украинский гроссмейстер Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после завершения партии матча седьмого тура на турнире Grand Swiss.

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MKOMSOMOLETS: Игроки украинского «Хита» по футзалу отказались пожать руку россиянинуВ матче группового этапа футзальной Лиги чемпионов игроки киевского клуба «Хит» отказались жать руку россиянину Антону Соколову из португальского «Спортинга»

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CHAMPİONAT: Украинец Кузубов и россиянин Артемьев пожали руки перед партией турнира Grand SwissУкраинский шахматист Юрий Кузубов и россиянин Владислав Артемьев пожали руки перед началом и по окончании партии седьмого тура FIDE Grand Swiss 2023.

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GAZETARU: «Список санкций широк»: игроки клуба с Украины отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионовФутболисты украинского клуба по мини-футболу «Хит» во время матча Лиги чемпионов отказались пожать руку российскому спортсмену Антону Соколову, выступающему за португальский «Спортинг». В ответ одноклубники футболиста из РФ тоже отказались от рукопожатия с украинцами. Спортивный юрист Валерий Федореев в беседе с «Газетой.

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IA_REGNUM: Украинские футболисты отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионовИгроки украинского футбольного клуба (ФК) «Хит» отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче...

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