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Украинский шахматист пожал руку россиянину вопреки запрету

mkomsomolets1 min.

Украинский шахматист Юрий Кузубов несмотря на запрет со стороны Федерации шахмат Украины пожал руку российскому гроссмейстеру Владиславу Артемьеву

Напомним, что ранее Федерация шахмат Украины выступила с заявлением, согласно которому запретила своим шахматистам жать руки и фотографироваться игроками, которые представляют Россию и Белоруссию на любых международных соревнованиях.

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