Власти Украины продлят мобилизацию и военное положение

По его словам, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законы о продолжении действия военного положения и мобилизации.

"Скорее всего, это будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024. То есть снова на 90 дней", — написал на своей странице в соцсети украинский депутат. Ранее украинские власти сообщали о том, что по законодательству нельзя проводить выборы в президенты во время действия военного положения в стране. Однако через некоторое время Киев допустил это.

В свою очередь, Киевский международный институт социологии провел опрос, в котором выяснил, какой позиции придерживаются украинцы относительно проведения выборов во время действия военного положения. Результатом стало то, что большинство респондентов выступают против этого, а дистанционное голосование может привести к фальсификациям. headtopics.com

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