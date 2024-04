Sporting vence Benfica e garante lugar na final da Taça de Portugal

Na segunda mão das meias-finais a Taça de Portugal, Benfica e Sporting protagonizaram um grande duelo em mais um dérbi eterno. Com duas equipas com a baliza adversária na mira, foram os Leões a conseguir chegar à final do Jamor, após um empate a dois golos. Valeu a vantagem de um golo conseguida na partida disputada em Alvalade para a equipa de Rúben Amorim. Num jogo absolutamente eletrizante, o Sporting foi o primeiro a dar sinal de perigo, por intermédio de Hjulmand.

No entanto, o Benfica equilibrou e teve duas oportunidades flagrantes para marcar. Tengstedt rematou à trave e Di María viu Franco Israel evitar o golo com uma grande defesa. A segunda parte teve um início de loucos. Logo aos dois minutos, Gyokeres conduz a bola e à entrada da área encontra Hjulmand que com um remate em arco marca um grande golo, sem hipóteses para Trubin. Passados pouco mais de cinco minutos, Neres trabalhou bem pelo lado direito e cruzou. Otamendi fugiu à marcação de Gyokeres e cabeceou para o empate

