Benfica e Sporting disputam vaga na final da Taça de Portugal

Era o início de uma semana crucial para o destino da temporada. Em poucos dias, Benfica e Sporting defrontavam-se na Luz e em Alvalade, para a Taça de Portugal e para o Campeonato, e não só decidiam quem estará presente na final do Jamor como definiam quem fica na liderança isolada da Liga a pouco mais de um mês do fim da época.

Cerca de um mês depois da primeira mão, onde o Sporting venceu o Benfica pela margem mínima em Alvalade, encarnados e leões voltavam a cruzar-se do outro lado da Segunda Circular e discutiam quem fará companhia a FC Porto ou V. Guimarães na final da Taça. De um lado, Roger Schmidt procurava manter a equipa em praticamente todas as frentes, garantindo a primeira final da temporada e continuando atrás do Campeonato e em competição na Liga Europa; do outro, Rúben Amorim procurava manter a equipa na corrida pela dobradinha, depois de já ter sido eliminada da Liga Europa, perseguindo o sucesso intern

