Secretário-geral da NATO pede aos EUA para enviarem ajuda à Ucrânia

Secretário-geral da NATO deixou recado aos EUA sobre o impasse no envio de ajuda a Kiev. Chefes da diplomacia estão reunidos em Bruxelas para discutir apoios à Ucrânia a longo prazo. Cada dia de atraso na decisão de enviar ajuda à Ucrânia tem 'consequências no campo de batalha'. O secretário-geral da NATO falava aos jornalistas à margem do encontro dos chefes da diplomacia da Aliança, que arrancou esta quarta-feira, em Bruxelas. E Kiev chegou ao ponto de precisar de 'racionar munições'.

Por estes motivos, Stoltenberg defende que os Estados Unidos e os países da NATO têm 'responsabilidade' de tomar uma decisão e. Da parte de alguns membros do Congresso norte-americano, assegurou o secretário-geral da NATO, chegaram-lhe garantias de que a maioria dos norte-americanos defende o envio de mais ajuda para os ucranianos, no entanto, o poder político não está a ser capaz de transformar esta vontade numa decisão executiv

