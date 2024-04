Agente da PSP que matou homem armado durante sequestro volta ao serviço

O agente da PSP que matou um homem armado durante um sequestro já voltou ao serviço, embora desarmado, na Unidade Especial de Polícia, onde está colocado no ‘apoio’ do Corpo de Segurança Especial. Apesar da situação que passou – foi sequestrado em Algés e acabou por matar um dos criminosos com a arma de serviço dentro de casa, em Benfica – e de não haver grandes dúvidas sobre a legitimidade da sua ação, já está a braços com três investigações diferentes.

