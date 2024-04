EUA apoiam Mark Rutte como secretário-geral da NATO

A embaixadora dos Estados Unidos para a NATO reconheceu hoje que estão a ser discutidos os "prós e contras" de dois candidatos a secretário-geral, recordando que Washington apoia Mark Rutte, e que é esperada uma decisão até julho."Há dois candidatos oficiais: Mark Rutte e o Presidente Klaus Iohannis da Roménia.

Está a decorrer um debate sobre as qualificações dos dois e vamos continuar a discutir os prós e contras dos dois candidatos até chegarmos a um consenso", disse Julianne Smith, durante um briefing por videoconferência. A embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acrescentou que a expectativa é "chegar a uma resolução sobre isto o quanto antes" e ver o assunto "resolvido até à cimeira de Washington", em julho. Julianne Smith recordou que para os EUA há um candidato favorito: "A posição dos EUA é de apoio a Mark Rutte como secretário-geral

