Embaixadora dos EUA na NATO garante que não está iminente um conflito com a Rússia

A embaixadora dos Estados Unidos da América na NATO, Julianne Smith, garantiu, esta terça-feira, que não está “iminente” um conflito entre os Estados-membros da aliança atlântica e a Rússia. “Agora, vemos a Rússia empenhada numa guerra dentro da Ucrânia.”, reforçou a diplomata, contrariando a ideia de vários líderes europeus, como o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, que sublinhou que a Europa estava num cenário de “pré-guerra”.

online com jornalistas, em que o Observador esteve presente, Julianne Smith frisou, ainda assim, que a NATO tem tomado passos para reforçar a “dissuasão e a defesa” da aliança, aumentando para isso a “presença de tropas no Leste da Europa”. Isso não significa, no entanto, que exista uma“Não há ameaça direta para nenhum dos países da NATO.” Relativamente à guerra na Ucrânia, a diplomata norte-americana sublinhou que o país precisa de ajuda militar e financeira “agora

