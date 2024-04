PCP é contra o serviço militar obrigatório

O secretário-geral do PCP manifestou-se, esta terça-feira contra o serviço militar obrigatório, considerando que serviria de “carne para canhão” no atual contexto de “corrida ao armamento”. Em declarações aos jornalistas após ter visitado a exposição “Factum”, do fotógrafo Eduardo Gageiro, em Lisboa, Paulo Raimundo considerou que a defesa do regresso do serviço militar obrigatório está a ser feita “no quadro de um acentuar do discurso balístico, do armamento e da guerra”.

“Essa conversa vem a propósito de um intensificar da guerra, e nós não precisamos de guerra, nós precisamos é de paz, nós não precisamos de armamento, nós precisamos é de um caminho de desmantelamento da corrida armamentista, e nós não precisamos de carne para canhão, precisamos é de valorizar os profissionais atualmente, dar salários, carreiras aos militares em exercício”, defendeu

